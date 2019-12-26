Держава заборгувала дорожникам понад 2,7 млрд грн - Національна асоціація дорожників України

Дорожня галузь країни на межі колапсу. Державний дорожній фонд зупинив розрахунки з підрядниками за ремонт та будівництво автошляхів. Борг перевищив 2,7 млрд грн, із яких понад 1,1 млрд грн - заборгованість зі зарплат. Про це йдеться у зверненні Національної асоціації дорожників України (НАДУ) до президента та прем’єр-міністра .

Дорожники зазначають, що 17 грудня прем’єр-міністр доручив Мінфіну та Держказначейству припинити здійснення платежів та реєстрацію зобов’язань загального фонду державного бюджету. Цей крок викликаний необхідністю не перевищувати граничний обсяг дефіциту держбюджету. Але урядовці зупинили виплати зі спеціального фонду, зокрема за захищеними статтями Державного дорожнього фонду, надходження до якого перевиконують планові показники і мають конкретне і незмінне призначення.

Уже місяць, зазначають у НАДУ, в Мінфіні залишаються без розгляду документи, які унеможливлюють реєстрацію зобов’язань і сплату коштів за вчасно та якісно виконану роботу дорожніми організаціями.

"Загальна сума заборгованості держави перед дорожниками 2 733 970 750 грн, у т. ч. пряма зарплата у підрядників 820 191 230 грн, а зарплата у субпідрядників - 328 076 490 грн. Практично, нас повернули у 2013-2015 роки, коли це було як правило. Станом на 24.12.2019 р. не здійснено оплату підрядним організаціям за виконані роботи на найважливіших дорогах країни, у тому числі: Н-08 Запоріжжя-Маріуполь, Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв, Н-09 Мукачеве-Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів, Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка, Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам’янка-Бузька-Бібрка та багато інших доріг, майже у всіх регіонах України", - зазначається у зверненні.

У НАДУ стверджують, що підрядники, яким заборгувала держава, не мають коштів для виплати зарплати. Під загрозою зимове утримання автошляхів.

"Ситуація, яка склалася з фактичною зупинкою бюджетних платежів, унеможливлює здійснити дорожніми компаніями виплату заробітної плати тисячам працівників, оплату всіх податків та зборів, проведення взаєморозрахунків із постачальниками матеріалів та послуг, а також ставить під загрозу здійснення робіт із зимового утримання автомобільних доріг та підготовку до нового будівельного сезону", - стверджують у дорожній асоціації.

НАДУ закликає президента та прем’єр-міністра дати доручення Міністерству фінансів та Державній казначейській службі відновити розрахунки з дорожниками.

"Для недопущення соціального вибуху серед робітників дорожньої галузі, фактичного зриву програми будівництва автомобільних доріг наступного року та загрози зимового колапсу на автомобільних дорогах, просимо Вас посприяти у проведенні повної оплати підрядним організаціям за виконані роботи та дати відповідні доручення Міністерству фінансів та Державній казначейській службі", - резюмується у зверненні.

Нагадаємо, 17 грудня за результатами наради уряд доручив Мінфіну не виплачувати так звані незахищені видатки (видатки розвитку, на ремонт і будівництво).

"Забезпечити тимчасове, до кінця року, припинення проведення Казначейством платежів і реєстрації бюджетних зобов'язань за видатками та надання кредитів загального фонду держбюджету (крім захищених видатків бюджету)", - сказано у документі.