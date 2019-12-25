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  • У Грузії 5 школярів загинули в автобусі, що зірвався зі скелі
25 грудня 2019, середа, 22:15 6
Події 2019-12-26T00:00:02+02:00
Українські Новини
У Грузії 5 школярів загинули в автобусі, що зірвався зі скелі

У Грузії 5 школярів загинули в автобусі, що зірвався зі скелі

Ольга Фандорина
ДТП з автобусом, ДТП в Грузії

У Грузії автомобіль зірвався з висоти 10 метрів. Загинули п'ять учнів місцевої школи, повідомляє Грузія.Онлайн з посиланням на Аджарское телебачення у середу, 25 грудня.

Інцидент стався в селі Чаквистави в 30 км від міста Кобулеті, неподалік від Національного парку Мтирала. Всім загиблим було близько 17 років, з них четверо навчалися в 11-му класі.

На місці були мобілізовані дві бригади лікарів швидкої допомоги, проте всі пасажири загинули. Тіла довелося діставати з автомобіля і з обриву рятувальній службі. Проводиться ідентифікація загиблих.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею про порушення правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило загибель двох і більше осіб (ст. 276 КК Грузії).

У зв'язку з трагедією мерії міст Батумі і Кобулеті прийняли рішення відкласти всі заплановані на середу передноворічні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, у Перу автобус впав зі скелі в прірву, 48 людей загинули.

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