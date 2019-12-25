Харківський суд виправдав доцента, що вивчав феномен родючості по порнороликам

У Харкові суд виправдав доцента Харківської державної академії культури, який вивчав феномен родючості з порнороликам. Про це в середу, 25 грудня, повідомило видання "Судовий репортер"

За даними слідства, в 2015 році чоловік завантажив в файлообмінник кілька порнороликов, які були доступні для скачування будь-якому користувачеві протягом року.

"Оперуповноважений відділу кіберзлочинності розповів, що знайшов файли в ході відпрацювання операції "Павутина" в кінці вересня 2015, коли моніторив інтернет на запит "порно". Слідчий підтвердила, що під час обшуку у обвинуваченого був виявлений файл "Як довести жінку до оргазму", — йдеться в повідомленні.

Свою провину чоловік визнав: за його словами, він працює над докторською дисертацією "Феномен родючості в українській родинній обрядовості", а ролики використовував для досліджень.

Колишня дружина підозрюваного підтвердила, що чоловік є вченим і досліджував культуру сексу. Цю інформацію підтвердили і в Академії культури.

Захист вченого представила висновок кандидата мистецтвознавства про те, що зазначені матеріали не можуть бути визнані порнографічними в тому значенні, в якому це розуміється судовою практикою.

З точки зору наукової діяльності ні один ролик можна кваліфікувати як порнографічний, так як це, на думку адвокатів чоловіки, порушує права вченого на вільне дослідження об'єктів, які він вважає потрібними досліджувати.

А тим часом, українці потрапили в топ-20 відвідувачів Pornhub за 2018 рік.