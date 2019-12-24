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24 грудня 2019, вівторок, 20:10 3 Прес-реліз
Економіка 2019-12-24T20:30:01+02:00
Українські Новини
Майже 34 млн гривень "Івано-Франківськгаз" вклав у розвиток газорозподільної системи

Майже 34 млн гривень "Івано-Франківськгаз" вклав у розвиток газорозподільної системи

Валерия Драгомирова
Івано-Франківськгаз
Івано-Франківськгаз

В 2019 році АТ "Івано-Франківськгаз" інвестувало у розвиток газових мереж Івано-Франківщини 33,8 млн. грн. Серед пріоритетних напрямків галузі, на які було спрямоване фінансування – це модернізація газотранспортної мережі регіону.

8,9 млн грн. компанія спрямувала на модернізацію газопроводів, зокрема, на реконструкцію та заміну 17,6 км мереж. Найбільше кілометрів газотранспортної системи модернізовано в Косівському районі та місті Івано-Франківську, де значна частина газових мереж є зношеними. Це пов’язано з тим, що газотранспортна система Прикарпаття є однією з найстаріших в Україні, більшість труб тут прокладалися 50-60 років тому.

"Головне завдання нашої компанії - безперебійна та безаварійна доставка газу до споживача. Щоб виконати це завдання, необхідно щоденно проводити комплекс заходів по обслуговуванню газорозподільної системи», - розповідає  технічний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський.

Для підвищення рівня надійності систем газопостачання, цього року було закуплено 38 шафових газорозподільних пунктів на загальну суму 5,885 млн. грн. Вони регулюють, понижують та підтримують стабільний тиск газу в мережах, запобігають його стрибкам. Від роботи цих регуляторних пунктів залежить робота газових плит, котлів, водонагрівачів, а також безпека споживачів.

Нагадуємо, обслуговування газорозподільної системи відбувається  за рахунок тарифної виручки компанії, яка є єдиним джерелом  доходу "Івано-Франківськгазу" та затверджується НКРЕКП. Діюча методика формування тарифу на розподіл газу та обсяг інвестицій, що затверджує держрегулятор, передбачає виділення лише невеликої частини коштів, від необхідної, для модернізації. Уже зараз понад 10% мереж є замортизованими. І з кожним роком ця цифра збільшується.

 
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