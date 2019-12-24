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24 грудня 2019, вівторок, 18:51 5
Кабмін 2019-12-24T19:07:23+02:00
Українські Новини
З наступного року фінансування вузів буде залежати від якості освіти, - Гончарук

З наступного року фінансування вузів буде залежати від якості освіти, - Гончарук

Таня Войтюк
фінансування, Освіта, Олексій Гончарук, Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Кабінет Міністрів України, крім оновлення реформи освіти, має намір також змінити систему фінансування університетів, в якій планується розподіляти кошти в залежності від результатів їх діяльності з січня 2020 року.

Про це Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Вже з січня працюватиме формульний підхід – 80% бюджету вузи будуть отримувати гарантовано для базових витрат, решта – залежно від позиції в міжнародних рейтингах, відсотка працевлаштування випускників, обсягу залучених з альтернативних джерел засобів тощо", – написав глава уряду.

Прем'єр додав, що уряд відходить від традиційного показника за кількістю студентів

"Це дозволить поліпшити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і буде стимулювати економічно раціональне поведінка університетів", - написав Олексій Гончарук.

Раніше Українські Новини докладно описали нові правила вступу до вузів для абітурієнтів, одним з яких стало написання мотиваційних листів для вступу у ВНЗ.

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