З наступного року фінансування вузів буде залежати від якості освіти, - Гончарук

Кабінет Міністрів України, крім оновлення реформи освіти, має намір також змінити систему фінансування університетів, в якій планується розподіляти кошти в залежності від результатів їх діяльності з січня 2020 року.

Про це Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Вже з січня працюватиме формульний підхід – 80% бюджету вузи будуть отримувати гарантовано для базових витрат, решта – залежно від позиції в міжнародних рейтингах, відсотка працевлаштування випускників, обсягу залучених з альтернативних джерел засобів тощо", – написав глава уряду.

Прем'єр додав, що уряд відходить від традиційного показника за кількістю студентів

"Це дозволить поліпшити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і буде стимулювати економічно раціональне поведінка університетів", - написав Олексій Гончарук.

Раніше Українські Новини докладно описали нові правила вступу до вузів для абітурієнтів, одним з яких стало написання мотиваційних листів для вступу у ВНЗ.