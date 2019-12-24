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24 грудня 2019, вівторок, 17:53 245
Кабмін 2019-12-24T17:53:52+02:00
Українські Новини
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук

Ірина Дорофейчук
Олексій Гончарук, Кабінет Міністрів України, Централізоване опалення, Комунальні тарифи
Олексій Гончарук. Фото: Facebook / Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook / Олексій Гончарук

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка дозволить зменшити вартість опалення для населення приблизно на 30%. Здійснити перерахунок повинні на території всієї України протягом місяця, щоб за опалення, спожите у грудні 2019 року, люди могли сплатити вже за новою, меншою ціною.

Про це 24 грудня заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Це результат спільної роботи нашої команди та Президента України Володимира Зеленського. Відсьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За нашими розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. Усі відповідні інструменти ми надали місцевій владі", – повідомив Гончарук.

Прем'єр-міністр також звернувся до представників місцевої влади у різних регіонах України з проханням підтримати реформу Уряду та не створювати штучних перешкод для зменшення ціни на газ. За словами Гончарука, уряд сподівається на добросовісне виконання вказаної постанови на місцях – мерами і органами місцевого самоврядування.

"Щойно на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування, аби вони провели відповідні перерахунки. Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер вся відповідальність – на владі на місцях", - підкреслив Гончарук.

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