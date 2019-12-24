Ватикан хоче брати участь в Олімпійських іграх

Ватикан має намір створити олімпійський комітет і брати участь в Олімпійських іграх. Про це розповів заступник секретаря Папської ради з культури Мельчор Санчес де Струму в інтерв'ю francsjeux.com.

За його словами, вже створена федерація легкої атлетики Athletica Vaticana, йде обговорення її членства в Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій. Серед видів спорту, якими займаються у Ватикані - футбол, тхеквондо і крикет.

Де Струму розповів, що у Ватикану хороші відносин з МОК, і допустив, що делегація Ватикану може з'явитися вже на відкритті Олімпійських ігор в Парижі в 2024 році.

Де Струму зазначив, що спорт може допомогти релігійним громадам боротися з релігійними патологіями, такими, як фундаменталізм. У свою чергу, релігія, вважає він, може допомогти світу спорту, додавши "вітаміни етики і моралі".

Як повідомляли Українські Новини, Ватикан випустив електронні чотки з розумним хрестом. Раніше автомобіль Lamborghini Huracan, що належав Папі Римському Франциску, на якому він залишив свій автограф, був проданий на аукціоні Sotheby's за 715 тисяч євро.