24.12.19 15:00 Прес-конференція "Як ситуація в Затоці впливає на іноземних інвесторів"

24 грудня 2019 року, о 15:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція "Як ситуація в Затоці впливає на іноземних інвесторів".

Спікери прес-конференції:

Марсель Віхман - інвестор, один з найбагатших бізнесменів Естонії;

Тонно Вахк - представник Марселя Віхмана, фінансовий директор компанії FTT Ukraine;

Олександр Погорілий - адвокат Марселя Віхмана.

Прес-конференція присвячена ситуації в курортному селищі Затока Одеської області.

Марсель Віхман повинен був стати найбільшим інвестором у розвитку туристичного потенціалу селища на більш ніж 1 млрд гривень. Але зіткнувся з протидією місцевої влади та земельної мафії, яка вимагала частку в проекті і диктувала свої умови.

На представника інвестора Олександра Погорілого було скоєно замах, замовником якого поліція назвала голову місцевої сільради.

Незважаючи на численні кримінальні справи проти злочинної групи, неодноразові звернення естонської влади у Генпрокуратуру, до Кабміну і Президента, інвестор досі не може приступити до реалізації проекту, а всі фігуранти кримінальних справ по Затоці знаходяться на волі і продовжують земельні махінації.

На прес-конференції буде озвучена інформація про співробітників СБУ і ГПУ, які діють в інтересах земельної мафії в Затоці і фабрикують кримінальні справи проти представника інвестора. А також озвучені прізвища тих, хто всі ці роки покриває земельні афери в селищі.

Окремо Марсель Віхман розповість про те, як ця ситуація впливає на інвестиційну привабливість України.

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