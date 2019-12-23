Запрацювавший Е-кабінет унеможливлює хабарі при малому будівництві, – Гончарук

Прем‘єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд бореться з корупцією, застосовуючи електронні сервіси для людей, що виключають, або знижують спілкування з чиновниками.

Про це він повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі.

Прем‘єр-міністр підкреслив, що серед автоматизованих послуг Е-кабінету - початок підготовчих робіт, початок будівництва, а також введення об‘єкта в експлуатацію.

"Відтепер українці мають доступний і зручний електронний сервіс, який унеможливлює хабарі та договорняки в оформленні документів на мале будівництво. При цьому, тіньовий ринок посередницьких послуг у цій галузі складав приблизно 100 млн гривень на рік, а майже 50% усіх заявок отримували відмову протягом минулого року", - наголосив Гончарук.

За його словами, через Е-кабінет уже будуються 145 об'єктів, а 37 - введено в експлуатацію.

"Наразі Е-кабінет надає послуги щодо об’єктів класу наслідків СС1. Це 80% усіх заявок до ДАБІ", - підкреслив прем‘єр-міністр.

Олексій Гончарук доповів, що протягом найближчих місяців сервіс буде розширюватися, що надасть можливість повністю ліквідувати корупцію у сфері будівництва.

Нагадаємо, що Е-послуги надаються через Інтернет, тож доступні з дому чи офісу 24 години на добу та сім днів на тиждень. Таким чином, вони є зручнішими та швидшими за особисті візити та мінімізують ризики корупції у відношеннях з офіційними органами.