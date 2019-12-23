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23 грудня 2019, понеділок, 11:16 7
Транспорт 2019-12-23T12:00:02+02:00
Українські Новини
Азербайджанська Buta Airways запустила рейс "Львів - Баку"

Азербайджанська Buta Airways запустила рейс "Львів - Баку"

Василь Трухан
Buta Airways

Перший азербайджанський лоукостер авіакомпанія Buta Airways 23 грудня запустила рейс "Львів - Баку". Про це Українським Новинам повідомив представник міжнародного аеропорту "Львів".

За його словами, перший літак з Баку до Львова прибув в 9:45, відліт запланований на 10:45.

За даними авіакомпанії, рейси будуть виконуватися 2 рази в тиждень - по понеділках і четвергах.

Виліт зі Львова в понеділок буде здійснюватись в 10:45, у четвер - о 10:30.

Виліт з Баку - у 07:45 до 11:45 відповідно.

Час у дорозі становить 3 години 30 хвилин без зупинок зі Львова і 4 години з Баку.

Вартість квитків стартує від 32 доларів.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Buta Airways є дочірнім підприємством авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", базується в бакинському аеропорту ім. Гейдара Алієва.

Флот авіакомпанії складається з 8 літаків бразильського виробництва Embraier 190.

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