На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського

Клієнт спортивного клубу Петра Порошенка, в якому діяла система стеження за відвідувачами, віце-президент Euronews з регіонального розвитку Валід Арфуш збирається подати позов до суду з вимогою компенсації в мільйон євро за завдану моральну шкоду.

Про це він розповів "Країні".

"Я зі своєю родиною в "5 елемент" ходжу більше 10 років. Клуб знав, що нас знімають в роздягальні і жодного разу не повідомив клієнтові, що його знімають. Тим більше, жінок і дітей. Це не те, що неетично, це за законодавством будь-якої країни світу - кримінальну справу. Знімати голих жінок і дітей в роздягальні - це взагалі в голові не вкладається. Це все йде кудись на сервер, плюс сидить ще людина, напевно, чоловік, дивиться на них", - обурюється Арфуш.

Він заявив, що подальша доля і місце зберігання відео невідомі.

"В світі за таке не те, що б суд подали. Їх закрили б на наступний день. Це скандал. Я підозрюю, що у керівництва клубу якісь незрозумілі нахили. Це однозначно для якихось інших цілей, а не для безпеки. М'яко кажучи, я в люті. Один із засновників клубу Петро Порошенко. У мене таке питання: а йому було б приємно, щоб його з Мариною, дітей, онуків теж так знімали", - каже Арфуш.

Особливо його обурив факт того, що всі в клубі знали про стеження і не говорили нічого відвідувачам. Зараз Арфуш консультується з лондонськими та українськими адвокатами про подачу до суду на клуб і на його власників.

"У першу чергу, буду вимагати докази, що все, що було знято знищено, хочу дізнатися мета для чого нас всі ці роки знімали в роздягальні, вимагаю компенсацію, щоб нам повернули всі гроші, які були сплачені за абонементи всі ці роки, коли нас знімали голими", - заявляє Валід Арфуш, додаючи, що розглядає можливість вимагати відшкодування збитків у розмірі 1 мільйона євро від клубу.

Він не виключає, що може бути й колективна подача в суд від клієнтів спортклубу.

"Це повне беззаконня. Туди ж ходили і відомі політики, діячі культури, ведучі. До речі, наш президент Зеленський теж ходив. Я його там пару раз бачив", - сказав віце-президент Euronews.

Як повідомляли "Українські Новини", у спортивному клубі "5 елемент" було виявлено не тільки відеокамери в ході обшуків 20 грудня.

Крім ДБР та СБУ в липні обшуки в спортклубі "5 елемент" у Києві також проводило НАБУ .