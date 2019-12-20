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20 грудня 2019, пʼятниця, 18:15 172 Документ
Судова влада 2019-12-20T18:21:31+02:00
Українські Новини
Екс-нардеп Скосар може сісти на 10 років за покупки мандата, – ЗМІ

Екс-нардеп Скосар може сісти на 10 років за покупки мандата, – ЗМІ

Петро Стуженко
Ігор Скосар, НАБУ, Кримінальне провадження

Від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна може отримати колишній народний депутат України Ігор Скосар. На політика відкрили кримінальне провадження за фактом можливого підкупу посадової особи. Мова йде про купівлю місця у виборчому списку політичної партії. Так у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) відреагували на звернення журналістів інформаційного порталу "СтопКор". У листі журналісти виклали повне корупційне досьє на Скосар. Документ розглянув директор НАБУ Артем Ситник.

Про це повідомив інформаційний портал "СтопКор".

"У листі повідомлялося, що за результатами відпрацювання наданої інформації відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 369 КК України щодо нардепа Скосаря І. за фактом надання неправомірної вигоди посадовій особі", - зазначили в "СтопКорі".

Нагадаємо, на початку вересня "СтопКор" звернувся до НАБУ щодо купленого мандата колишнього нардепа і однопартійця Арсенія Яценюка Скосаря.

Раніше перевірка детектором брехні підтвердила правдивість заяви народного депутата України Ігоря Скосаря про купівлю місця у виборчому списку ВО "Батьківщина" за 6 млн доларів в 2012 році. Поліграф довів: Скосар дійсно заплатив гроші Арсенію Яценюку та Миколі Мартиненку за можливість стати депутатом.

Всупереч всім доказам Скосар на волі.

Сам Скосар зізнався в тому, що купив мандат, в ефірі одного з українських телеканалів.

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