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20 грудня 2019, пʼятниця, 13:58 6
Політика 2019-12-20T16:00:03+02:00
Українські Новини
Кабмін призначив нових членів наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабмін призначив нових членів наглядової ради "Укрзалізниці"

Таня Войтюк
Лещенко, Кабмін, Укрзалізниця
Поїзд. Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поїзд. Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Уряд достроково припинив повноваження членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Даніеля Білака і Костянтина Марьевича як представників держави.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 1309 від 18 грудня 2019 року, оприлюдненій на сайті уряду.

Як наголошується в розпорядженні, замість Білака і Марьевича представниками держави в наглядовій раді "Укрзалізниці" будуть Олег Журавльов, радник міністра інфраструктури України Владислава Криклія, і екс-нардеп від "БПП", журналіст Сергій Лещенко.

Також Кабмін уповноважив державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака підписати цивільно-правові договори з майбутніми членами наглядової ради.

В даний момент до складу наглядової ради "Укрзалізниці" входять чотири незалежних члена: екс-глава представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер (голова наглядової ради), старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд, член наглядової ради Литовської і ради директорів Казахстанської залізниці Крістіан Кун і Матьє Андреас, до недавнього часу був старшим радником австрійської нафтової компанії OMV.

Представником держави після звільнення Білака і Марьевича в наглядовій раді "Укрзалізниці" залишився президент Української академії корпоративного управління Адомас Аудицкас.

Як повідомляли Українські Новини, суд обрав екс-депутатові Ради Іщенко (БПП) особисте зобов'язання до 6 лютого 2020.

Нагадаємо, наглядова рада "Укрзалізниці" включили колишнього депутата Лещенка. За словами Дубинського, призначення Лещенко стало можливим завдяки тісним стосункам з генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом.

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