ДСА відкрила нове приміщення Ківерцівського районного суду

20 грудня Державна судова адміністрація відкрила нове приміщення районного суду в м. Ківерці Волинської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСА, передають Українські Новини.

Урочисте відкриття адміністративної будівлі Ківерцівського районного суду Волинської області відбулося о 13:00.

В рамках заходу, також відбулася зустріч з очільниками судової гілки влади та керівництвом Волинської області; екскурсія приміщенням суду.

У події взяли участь очільники судових установ України; керівництво Волинської обласної державної адміністрації, Волинської обласної ради, Волинського апеляційного суду, голови місцевих судів Волинської області.

Нове приміщення Ківерцівського районного суду обладнане відповідно до Державних будівельних норм України «Будинки і споруди».

Загальна площа приміщення суду становить 2061,7 м², має 4 зали судових засідань, кімнати свідків, адвокатів, захисників, прокурорів, камери для підсудних з поділом на чоловічі, жіночі та неповнолітніх, окремі санвузли для підсудних, бокс для заїзду конвойного автомобілю, створені зручні умови для маломобільних груп населення, облаштована дитяча кімната та місце для прийому їжі для працівників апарату суду.

На виконання вимог процесуального законодавства, зали судових засідань суду облаштовані системами аудіо- та відеофіксування судового процесу з використанням програмного забезпечення, яке здійснює аудіо- та відеофіксування (відеозапис) судового процесу, а також проведення судових засідань в режимі відеоконференцз’язку.

Також у залах судових засідань для розгляду кримінальних проваджень, на виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України, встановлені загородження зі скла, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян.

В суді встановлено уніфіковану систему контролю і управління доступом, розміщено найсучасніше обладнання.

За словами голови ДСА Зіновія Холоднюка, проведені роботи з реконструкції приміщення суду створили належні умови для здійснення судочинства суддями, роботи працівників апарату суду та доступу громадян до правосуддя для захисту своїх прав та інтересів.

"Ми активно відновлюємо будівлі судів, котрі до цього працювали у приміщеннях, не пристосованих для нормального відправлення правосуддя. Цього року капітально відремонтували 327 приміщень судів.", - сказав Холоднюк.

Нагадаємо, Ківерцівcький суд функціонує з 28 січня 1940 року. Усі роки приміщення суду було розташовано за адресою вул. Грушевського, 20, в м. Ківерці. Штатна чисельність суддів та працівників апарату суду становить 30 осіб. З них: 5 посад суддів, 14 державних службовців, 5 працівників патронатної служби, 3 посади працівників, які виконують функції з обслуговування, та

3 посади робітників.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 745 для розміщення Ківерцівського районного суду було вирішено передати будівлю по вул. Кузнецова, 8а, у м. Ківерцях. У вересні 2018 року ДСА було розпочато реконструкцію з добудовою приміщення під адміністративну будівлю суду.

Загальна кошторисна вартість реконструкції склала близько 48 млн гривень.