підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Інвестори нагадали НКРЕКУ про мільярдні позови у разі ретроспективного перегляду "зелених" тарифів
20 грудня 2019, пʼятниця, 11:53 280
Економіка 2019-12-20T14:00:03+02:00
Українські Новини
Інвестори нагадали НКРЕКУ про мільярдні позови у разі ретроспективного перегляду "зелених" тарифів

Інвестори нагадали НКРЕКУ про мільярдні позови у разі ретроспективного перегляду "зелених" тарифів

Таня Войтюк
Зелений тариф, НКРЕКУ, УАВЕ

Українська асоціація відновлювальної енергетики (УАВЕ) попереджає, що в разі ретроспективного зниження "зелених" тарифів, інвестори змушені будуть ініціювати проти України міжнародні арбітражі мільярди євро.

Про це йдеться у відкритому листі Асоціацію до НКРЭКУ, яка ініціює такий перегляд.

"Це призведе до численних судових позовів проти України в міжнародних арбітражах на мільярди євро. Європейська практика вирішення таких спорів свідчить про те, що держава, в якому були допущені ретроспективне зміни, буде зобов'язана компенсувати інвесторам недоотриманий дохід, а її зацікавленість в цьому секторі стане майже нульовий", - попереджають в Асоціації.

В цілому УАВЭ розкритикувала позицію НКРЭКУ, яку комісія зайняла при обговоренні компромісного варіанту за "зеленим" тарифом.УАВЭ і її учасники стурбовані такого роду заявами НКРЭКУ і вважають їх деструктивними і такими, що унеможливлюють подальший стабільний розвиток галузі.

"Просимо надалі утриматися від подібних заяви, польку вони негативно впливають на розпочатий законотворчий процес та створюють додаткові ризики", - підсумували в Асоціації.

Як повідомлялося, 13 грудня на засіданні профільного комітету депутати з фракції "Слуга народу" на чолі з головою комітету Андрієм Герусом відмовилися підтримати законопроект №2543. За словами авторів цього законопроекту, він дозволить державі виконати зобов'язання перед інвесторами і в той же час зменшить навантаження на ринок через виплати за "зеленим" тарифом.

Більше новин про: Зелений тариф НКРЕКУ УАВЕ

Архів
Новини
ДСА відкрила нове приміщення Ківерцівського районного суду 14:00
Обраний на зборах акціонерів новий склад Наглядової ради та керівництво "Київметробуду" заявили про готовність розпочати роботу 13:46
На Хрещатику невідомі напали на поліцейських, бризкали газом та влаштували бійку 13:14
Єдину українську незалежну церкву розділив Епіфаній, - Філарет 13:13
Долар всього за годину значно впав в ціні: офіційний курс валют на п'ятницю 13:03
більше новин
STEM is FEM відправить школярку із Дніпра на IT-фестиваль у Валенсію 14:21
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
"Зелений" тариф: міжнародні інвестори очікують на компроміс 10:25
На Хрещатику невідомі напали на поліцейських, бризкали газом та влаштували бійку 13:14
більше новин
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
Додаток Пенсійного Фонду. Фото: Facebook/Пенсійний Фонд
Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат 06:45 Інфографіка
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
Кнопкодавів в Раді тепер будуть карати штрафами до 85 тис. гривень 18:55
Рада ухвалила Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського 13:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok