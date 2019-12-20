Інвестори нагадали НКРЕКУ про мільярдні позови у разі ретроспективного перегляду "зелених" тарифів

Українська асоціація відновлювальної енергетики (УАВЕ) попереджає, що в разі ретроспективного зниження "зелених" тарифів, інвестори змушені будуть ініціювати проти України міжнародні арбітражі мільярди євро.

Про це йдеться у відкритому листі Асоціацію до НКРЭКУ, яка ініціює такий перегляд.

"Це призведе до численних судових позовів проти України в міжнародних арбітражах на мільярди євро. Європейська практика вирішення таких спорів свідчить про те, що держава, в якому були допущені ретроспективне зміни, буде зобов'язана компенсувати інвесторам недоотриманий дохід, а її зацікавленість в цьому секторі стане майже нульовий", - попереджають в Асоціації.

В цілому УАВЭ розкритикувала позицію НКРЭКУ, яку комісія зайняла при обговоренні компромісного варіанту за "зеленим" тарифом.УАВЭ і її учасники стурбовані такого роду заявами НКРЭКУ і вважають їх деструктивними і такими, що унеможливлюють подальший стабільний розвиток галузі.

"Просимо надалі утриматися від подібних заяви, польку вони негативно впливають на розпочатий законотворчий процес та створюють додаткові ризики", - підсумували в Асоціації.

Як повідомлялося, 13 грудня на засіданні профільного комітету депутати з фракції "Слуга народу" на чолі з головою комітету Андрієм Герусом відмовилися підтримати законопроект №2543. За словами авторів цього законопроекту, він дозволить державі виконати зобов'язання перед інвесторами і в той же час зменшить навантаження на ринок через виплати за "зеленим" тарифом.