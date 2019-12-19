У мережі з'явилася зворушлива різдвяна листівка принца Вільяма з родиною

В мережі опублікували різдвяну листівку Кейт Міддлтон і принца Вільяма, де вони на фото разом зі своїми дітьми. Знімок був опублікований в соціальній мережі Instagram. Такі листівки принц Вільям з дружиною відправляють своїм близьким і друзям щорічно. Ця святкова листівка була адресована коммодору авіації Доні МакКафферті. На опублікованій листівці Кейт Міддлтон і принц Вільям позують разом зі своїми дітьми: однорічним принцом Луї, шестирічним принцом Джорджем і чотирирічною принцесою Шарлоттою. Сім'я позує біля вантажного мотоцикла з коляскою. Кейт Міддлтон, як і завжди, з'явилася в стильному образі - ніжно-блакитній приталеній сукні. Посмотреть эту публикацию в Instagram Aww🥰The Duke and Duchess of Cambridge's 2019 Christmas card featuring their children Princess Charlotte, Prince George and Prince Louis has been shared online. It was shared by Air Commodore Dawn McCafferty CBE RAFR. The Duchess of Cambridge became patron of the RAF Air Cadets in December 2016 - taking over from the Duke of Edinburgh, who has held the position for 63 years. Her appointment as Honorary Air Commodore-in-Chief marked her first military-linked role. Публикация от Windsor Royal Family (@windsor.royal.family) 18 Дек 2019 в 7:03 PST Як повідомляли Українські Новини, Кейт Міддлтон розповіла, як принц Вільям полонив її серце. Раніше з'явилися офіційні фотографії з весілля внучки Єлизавети II Євгенії. Крім того, принца Гаррі з дружиною не запросили на день народження Кейт Міддлтон. У ЗМІ з'являлася інформація, що дружина принца Гаррі на своєму першому весіллі курила марихуану і дарувала "косяки" гостям.