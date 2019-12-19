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  • У мережі з'явилася зворушлива різдвяна листівка принца Вільяма з родиною
19 грудня 2019, четвер, 23:50 4
Життя 2019-12-19T23:55:14+02:00
Українські Новини
У мережі з'явилася зворушлива різдвяна листівка принца Вільяма з родиною

У мережі з'явилася зворушлива різдвяна листівка принца Вільяма з родиною

Анна Рудык
принц Вільям, Кейт Міддлтон, Королівська родина, Принц Джордж, принц Луї
Принц Вільям і Кейт Міддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Принц Вільям і Кейт Міддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

В мережі опублікували різдвяну листівку Кейт Міддлтон і принца Вільяма, де вони на фото разом зі своїми дітьми. Знімок був опублікований в соціальній мережі Instagram.

Такі листівки принц Вільям з дружиною відправляють своїм близьким і друзям щорічно.

Ця святкова листівка була адресована коммодору авіації Доні МакКафферті.

На опублікованій листівці Кейт Міддлтон і принц Вільям позують разом зі своїми дітьми: однорічним принцом Луї, шестирічним принцом Джорджем і чотирирічною принцесою Шарлоттою. Сім'я позує біля вантажного мотоцикла з коляскою. Кейт Міддлтон, як і завжди, з'явилася в стильному образі - ніжно-блакитній приталеній сукні.

Як повідомляли Українські Новини, Кейт Міддлтон розповіла, як принц Вільям полонив її серце.

Раніше з'явилися офіційні фотографії з весілля внучки Єлизавети II Євгенії.

Крім того, принца Гаррі з дружиною не запросили на день народження Кейт Міддлтон. У ЗМІ з'являлася інформація, що дружина принца Гаррі на своєму першому весіллі курила марихуану і дарувала "косяки" гостям.

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