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19 грудня 2019, четвер, 20:06 5
Суспільство 2019-12-19T22:00:03+02:00
Українські Новини
Видео дня: У Києві на Софійській площі запалили головну ялинку України

Видео дня: У Києві на Софійській площі запалили головну ялинку України

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Софійська площа, Головна ялинка України

Сьогодні, 19 грудня, в День святого Миколая, в Києві на Софійській площі вже традиційно запалили головну ялинку України. Відкриття та запалення новорічної ялинки супроводжувалося святковими феєрверками, а подивитися на свято прийшли тисячі людей. Повну програму святкування можна переглянути за посиланням.

Висота ялинки становить понад 20 метрів. У цьому році її прикрасили 800 новорічними іграшками і більше 3 кілометрами різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінцева зірка з яскравих вогників. Головні герої казки про Лускунчику "охоронятимуть" ялинку разом з українськими козаками. В програмі вечора – виступи НАОНІ і "Другої Ріки".

У День Святого Миколая, 19 грудня, також урочисто запалять вогні на ялинці на Контрактовій площі. На Софійській площі кияни та гості столиці можуть відвідати казковий містечко "Чотири королівства", а на Контрактовій площі - етнічний традиційний український містечко.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в києві пройшов святковий і барвистий парад помічників святого Миколая.

В Києві відкриють шість безкоштовних ковзанок.

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