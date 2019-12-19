Сьогодні, 19 грудня, в День святого Миколая, в Києві на Софійській площі вже традиційно запалили головну ялинку України. Відкриття та запалення новорічної ялинки супроводжувалося святковими феєрверками, а подивитися на свято прийшли тисячі людей. Повну програму святкування можна переглянути за посиланням.

Висота ялинки становить понад 20 метрів. У цьому році її прикрасили 800 новорічними іграшками і більше 3 кілометрами різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінцева зірка з яскравих вогників. Головні герої казки про Лускунчику "охоронятимуть" ялинку разом з українськими козаками. В програмі вечора – виступи НАОНІ і "Другої Ріки".

У День Святого Миколая, 19 грудня, також урочисто запалять вогні на ялинці на Контрактовій площі. На Софійській площі кияни та гості столиці можуть відвідати казковий містечко "Чотири королівства", а на Контрактовій площі - етнічний традиційний український містечко.

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