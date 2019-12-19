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19 грудня 2019, четвер, 17:40 17
Політика 2019-12-19T19:45:02+02:00
Українські Новини
"Євросолідарність" закликає Зеленського дати оцінку заявам Путіна про "російськы території" України

"Євросолідарність" закликає Зеленського дати оцінку заявам Путіна про "російськы території" України

Елизавета Драбкина
Європейська солідарність, Володимир Зеленський, Володимир Путін
Зеленський і Путін. Колаж
Зеленський і Путін. Колаж

Політична партія "Європейська Солідарність" закликає Президента Володимира Зеленського дати оцінку заявам Президента Росії Володимира Путіна про "російськы території" України.

Про це йдеться в заяві партії, передають Українські Новини.

"Партія "Європейська Солідарність" обурена цинічними заявами Путіна щодо того, що частина території України як суверенної держави може розглядатися як «російські землі». Вважаємо, що ці заяви містять в собі неприкриту погрозу щодо подальшого розгортання військової агресії проти України. Вимагаємо від президента та Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам", - сказано в ній.

Також партія нагадує, що подібні заяви Путіна про "історичну приналежність" Криму до Російської імперії передували анексії і окупації Кримського півострова.

"Євросолідарність" зазначає, що запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного та санкційного тиску на Кремль, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного договору (НАТО) з наступним набуттям Україною членства в Альянсі.

У четвер Президент Росії під час прес-конференції заявив, що все Причорномор'я і східна частина України - це споконвічно російські території, і тепер РФ з цим розбирається.

Як повідомляли Українські Новини, Путін допускає зустріч лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в квітні 2020 року у разі позитивної динаміки в реалізації "мінських угод".

Найбільше респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", негативно ставляться до Президента Росії Володимиру Путіну (72%) та Президента США Дональду Трампу (37%).

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