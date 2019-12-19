Через спроби перекроїти імпорт і тютюновий ринок в бюджеті виникла "діра" в 51 млрд грн, - нардеп

Доходи держбюджету за січень-листопад 2019 р. недовиконані на 51,3 млрд гривень або на 6,1%. Про це з посиланням на дані Рахункової палати написав народний депутат Олексій Гончаренко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Топ-3 статті, за яким бюджет недоотримав прогнозовані надходження: імпорт - недоотримали 36 млрд 583,5 млн грн (привіт, Нефьодову); табачка - недоотримали 14 млрд 351 млн грн (привіт, Дубінському і Холодову і їхнє намагання перерозподілити ринок); рента - недоотримали 11 млрд (тут привіт всім)", - пише нардеп.

Таке серйозне недовиконання доходів держбюджету поставило під загрозу виконання держбюджету і за видатками. На даний момент, витрати держбюджету недовиконані за цей же період на 7,6%. Найбільше недовиконано план по обслуговуванню держборгу – на 8,7 млрд грн.

Почалося масове недовиконання видатків з компенсації пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги – недовиконання майже на 7 млрд грн.

Серйозне недовиконання держбюджету йде і за витратами на армію – на модернізацію і ремонт озброєння (недовиконання 4,3 млрд грн), на медичну реабілітацію воїнів, підготовку особового складу, забезпечення ветеранів (4,2 млрд грн). Понад 2,5 млрд грн повинен держбюджету за державними програмами охорони здоров'я.

Як писали ЗМІ, раніше депутати Олександр Дубінський і Андрій Холодов провели спочатку через профільний комітет парламенту, а потім і через парламент поправку №8 до законопроекту №1049, якою кардинально перерозподілили прибуток при продажу тютюнових виробів - на користь оптової та роздрібної мережі. Пізніше стало відомо, що частина даної мережі опосередковано контролюється депутатом Андрієм Холодовим, по даному епізоду проти депутата розпочато розслідування НАБУ.

Хоча законопроект так і не був підписаний президентом, ця поправка призвела до серйозного скорочення виробництва на фабриках основних тютюнових компаній України, які входять в ТОП-10 платників податків України. Компанія "Брітіш Американ Тобакко" навіть зупинила фабрику в Прилуках.

Серйозне недовиконання доходів держбюджету по ПДВ з імпортної продукції відбулося незважаючи на те, що імпорт товарів в Україну в цьому році продовжував зростати. Так, за даними Держслужби статистики, за 9 місяців 2019 р. імпорт товарів в Україну зріс на 7,5%.

Недовиконання по ренті можуть бути пов'язані з ще одним скандальним законопроектом №1210, вже ухваленим у першому читанні, який передбачає різке підвищення ренти по окремих корисних копалинах.