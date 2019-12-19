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19 грудня 2019, четвер, 12:36 48
Зовнішня політика 2019-12-19T12:55:49+02:00
Українські Новини
Путін назвав "ДНР" і "ЛНР" законними органами влади і нагадав, що "їх там немає"

Путін назвав "ДНР" і "ЛНР" законними органами влади і нагадав, що "їх там немає"

Ярина Вацяк
Новини ДНР, Новини ЛНР, російська окупація, Путін
Путін скріншот трансляції НТВ
Путін скріншот трансляції НТВ

Після того, як у Парижі Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі, президент Росії Володимир Путін назвав самопроголошені Донецьку і Луганську "народні республіки" ("ДНР" і "ЛНР") законними органами влади в контрольованих ними частинах областей України.

Про це Путін заявив на щорічній підсумковій пресконференції, в Москві, пише "Радіо Свобода".

"Окупаційні адміністрації" – не окупаційні, а законні органи, сформовані за результатами виборів. Все в суворій відповідності з Мінськими угодами", – сказав Путін, відповідаючи на запитання кореспондента агенції УНІАН у Москві Романа Цимбалюка.

Російський президент також повторив тезу, що "ніяких іноземних військ на територіях Луганської та Донецької областей, непідконтрольних Києву, немає". "Там тільки місцеві, і техніка у них своя. Може, там і є найманці, але вони не основа збройних формувань", – заявив Путін і поклав відповідальність за "проблему Донбасу" на керівництво України, у якого "немає бажання вирішувати (проблему – ред.) у тісному зв'язку з людьми, а не силовим способом".

Як повідомляли Українські Новини, після того, як Володимир Зеленський потиснув руку Володимиру Путіну на зустрічі "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини, Франції) у Парижі 9 грудня Зеленський заявив, що готовий ще 10 раз потиснути руку президенту РФ за повернення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і 100 разів - за повернення анексованого Криму.

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