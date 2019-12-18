У 2019 році АТ "Криворіжгаз" направив 7,8 млн гривень на ремонт і заміну газових мереж

Майже 8 млн. гривень інвестицій було направлено на реконструкцію і модернізацію мереж та капітальний ремонт обладнання на газорегуляторних пунктах у 2019 році.

Пріоритетними напрямками інвестицій є модернізація газотранспортної мережі Кривого Рогу і Криворізького району (7,8 млн. грн.), а також заміна непридатних лічильників газу і створення обмінного фонду приладів обліку (13,1 млн. грн.).

"Оскільки газотранспортну систему прокладали ще в 60-70-х роках, кількість газопроводів, які потребують ремонту, щорічно зростає, тому, АТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

Так компанія виконала реконструкцію газопроводів довжиною 3,7 км на суму 0,12 млн. грн, заміну відключаючих пристроїв в газових колодязях - 12 одиниць на суму 0,59 млн. грн, реконструкцію з заміною обладнання в 10 ГРП на суму 2,8 млн. грн, заміну 8-ми ШРП на суму 0,15 млн.грн, будівництво та реконструкцію 15 установок електрохімзахисту газопроводів на суму 2 млн. грн, заміну відключаючих пристроїв на газопроводах-вводах до житлових будинків - 9 одиниць.

Також за 2019 рік встановлено населенню 14,3 тис. лічильників на суму 28 млн. 920 тис.грн, замінено 3,5 тис. лічильників населенню на суму 5,6 млн. грн, придбано 539 лічильників для створення обмінного фонду на суму 0,4 млн. грн. Окрім цього для служби з аварійно-відновлювальних робіт придбано спеціалізований автомобіль оснащений сучасними приладами на базі Volkswagen Crafter вартістю 0,9 млн. грн.

Не зважаючи на те, що тариф на розподіл АТ "Криворіжгаз" не переглядався НКРЕКП вже три роки і так і залишився на рівні 2016 року, що унеможливлює збільшення фінансування, компанія продовжує забезпечувати мешканцям Кривого Рогу та Криворізького району безперебійну та безаварійну подачу газу.

Довідка. Основною сферою діяльності АТ "Криворіжгаз" є розподіл природного газу. На сьогоднішній день рівень газифікації міста становить 98%. Природний газ отримують майже 300 000 сімей і 900 підприємств, установ і організацій. Найбільшими споживачами є підприємства гірничо-металургійного комплексу: АрселорМіттал Кривий Ріг, підприємства групи Метінвест, Євраз СУХА БАЛКА. АТ "Криворіжгаз" входить до реєстру великих платників податків у Дніпропетровській області та щорічно платить до бюджетів різних рівнів понад 65 млн. гривень.