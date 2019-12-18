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Економіка 2019-12-18T13:15:02+02:00
Українські Новини
"Вінницягаз Збут" переміг у 60 відкритих торгах на постачання газу

"Вінницягаз Збут" переміг у 60 відкритих торгах на постачання газу

Валерия Назаренко
Вінницягаз Збут
Вінницягаз Збут

518 споживачів газу бюджетної сфери обрали своїм постачальником газу у 2019 році ТОВ "Вінницягаз Збут". Наразі компанія активно бере участь у процедурах закупівлі енергоресурсу на 2020 рік.


У поточному році ТОВ "Вінницягаз Збут" визнане переможцем у 60 відкритих торгах  щодо закупівлі природного газу. Ще 458 бюджетних установ та організацій уклали з компанією прямі договори на постачання газу. Обсяг постачання підприємством газу бюджетникам загалом склав майже 6 млн м куб. 

"З середини листопада поточного року наше підприємство розпочало договірну роботу з бюджетними установами та організаціями, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів, на постачання природного газу на 2020 рік. 7 установ уже визнали "Вінницягаз Збут" переможцем у процедурах закупівлі", - повідомляє директор підприємства Василь Сопільник.

Пік закупівельної кампанії припадає на грудень-січень. Загалом з листопада компанія уже бере участь у 55 оголошених процедурах закупівлі.

Довідка: Основною сферою діяльності ТОВ "Вінницягаз Збут" є постачання природного газу споживачам Вінниччини. На сьогодні компанія постачає природний газ 453 тис. побутових споживачів і майже 3,2 тис. підприємств, установ і організацій. Обсяги постачання становлять близько 406,5 млн кубометрів природного газу на рік.  ТОВ "Вінницягаз Збут" входить до реєстру великих платників податку у Вінницькій області. У 2018 році до бюджетів різних рівнів компанією було сплачено понад 3,3 мільйони гривень.

Довідка: Основною сферою діяльності ТОВ "Вінницягаз Збут" є постачання природного газу споживачам Вінниччини. На сьогодні компанія постачає природний газ 453 тис. побутових споживачів і майже 3,4 тис. підприємств, установ і організацій. Обсяги постачання становлять близько 400 млн кубометрів природного газу на рік. ТОВ "Вінницягаз Збут" входить до реєстру великих платників податку у Вінницькій області. У 2018 році до бюджетів різних рівнів компанією було сплачено понад 3,3 мільйони гривень.

 
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