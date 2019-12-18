Зеленський виступив за скорочення до 10 тис. га максимальної норми концентрації землі в одного власника

Президент України Володимир Зеленський вважає можливим скоротити максимальну норму концентрації землі в одного власника до 10 тис. га. Про це він заявив під час відвідин села Красна Слобідка в Київській області.

"Було питання про концентрацію. Депутати спочатку внесли норму про понад 200 тис. гектарів. Згоден, це дуже багато. В комітет прийшла цифра 20 тис. Давайте... до 10 тис. га і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію", – сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що питання продажу землі іноземцям буде винесено на всеукраїнський референдум після відкриття ринку.

Він розповів, що після прийняття закону про відкриття ринку землі буде підготовчий етап для повноцінного запуску ринку.

"Мораторій (на продаж землі] можна буде зняти тільки після прийняття і підписання закону. А потім треба ще працювати з реєстрами, щоб все було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік, восени. Тому що повинна бути довга підготовка до продажу землі", – сказав Зеленський.

Президент заявив, що побоювання з приводу рейдерства після відкриття ринку землі безпідставні.

"Нехай люди не бояться, що будуть забирати землі, будемо захищати людей. Питання з продажем іноземцям вирішили – внесли правки", – заявив глава держави.

Близько 3 тис. активістів протестували біля Ради проти відкриття ринку землі і введення адміністративної відповідальності за дискримінацію.

Тим часом, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні, а в грудні в порядку денному Ради - розглянути цей документ у другому читанні.