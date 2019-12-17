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17 грудня 2019, вівторок, 14:54 7
Економіка 2019-12-17T14:56:05+02:00
Українські Новини
Тендерний комітет НБУ в 2018 систематично порушувала закон про публічні закупівлі, - Рахункова палата

Тендерний комітет НБУ в 2018 систематично порушувала закон про публічні закупівлі, - Рахункова палата

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Тендерний комітет, Рахункова палата

Тендерним комітетом Національного банку протягом 2018 року систематично порушувалися вимоги Закону України "Про публічних закупівель" при проведенні процедур закупівель товарів, робіт і послуг, зокрема, щодо складання тендерної документації, а також щодо визнання переможцем учасника, пропозиція якого не відповідає умовам тендерної документації.

Про це Українським Новинам повідомили в Рахунковій палаті.

В порушення абзацу 3 частини 1 статті 31 зазначеного закону, тендерний комітет НБУ не скасував закупівлі, незважаючи на те, що не можна було усунути порушення, що виникли в результаті тендеру.

Тендерним комітетом НБУ також неодноразово в порушення вимог пункту 4 частини 1 статті 30 Закону України "Про публічні закупівлі" не відхилялися тендерні пропозиції учасників, які не відповідали умовам тендерної документації, як наслідок, не скасовувалися процедури закупівель при наявності на те підстав.

Як повідомляли Українські Новини, у Рахунковій палаті повідомили, що незаконні і неефективні управлінські рішення посадових осіб Національного банку призвели до марнотратному використанню 16,5 млн гривень.

У Рахунковій палаті заявляють, що Нацбанк неякісно спланував показники кошторису адміністративних витрат на 2018 рік.

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