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17 грудня 2019, вівторок, 12:30 241
Верховна Рада і партії 2019-12-17T12:44:56+02:00
Українські Новини
Комітет ВР відправила на доопрацювання всі законопроекти про легалізацію грального бізнесу

Комітет ВР відправила на доопрацювання всі законопроекти про легалізацію грального бізнесу

Варвара Горобець
гральний бізнес

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 17 грудня прийняв рішення відправити на доопрацювання не тільки урядовий проект закону №2285 про легалізацію грального бізнесу, а й усі сім альтернативних проектів.

Нагадаємо, що за ініціативи президента Володимира Зеленського уряд підготував проект закону про легалізацію азартних ігор казино в рамках покращення економічної ситуації і залучення іноземних інвестицій.

Проте низка експертів розкритикувала урядовий законопроект №2285, заявивши, що він істотно обмежує можливості для роботи операторів лотерей та фактично спрямований на легалізацію російських букмекерів і власників 5-зіркових готелів і казино, які вже працюють в Україні.

Зокрема, експерт з правоохоронної і судової системи Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко вважає, що декларація про залучення інвестицій в 5-зіркові готелі – лише димова завіса на користь ігрових автоматів, що гарантовано призведе до вкрай негативних соціальних наслідків.

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