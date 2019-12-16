СБУ інсценувала напад на депутата від "Слуги народу" Ананченко в Сумах

Служби безпеки України інсценувала напад на депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Михайла Ананченко в Сумах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що співробітники СБУ попередньо отримали інформацію про підготовку до вчинення дій насильницького характеру стосовно депутата у зв'язку з його державною і громадською діяльністю.

Встановлено, що виконавці злочинного "замовлення" отримали від організатора обумовлену грошову винагороду.

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою провели процесуальне документування їх протиправних намірів.

У повідомленні вказується, що дії осіб, причетних до правопорушення, були взяті під контроль, завдяки чому було попереджене заподіяння можливих тілесних ушкоджень або інших насильницьких дій щодо Ананченко.

"З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників вказаного замаху, насамперед стосовно організатора, було прийнято рішення про розміщення у соціальній мережі повідомлення "замовленого" народного депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 27 (організація скоєння злочину), ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 346 (закінчений замах на насильство щодо народного депутата України) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору злочину.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" просила правоохоронні органи розслідувати напад на депутата Верховної Ради від однойменної фракції Андрія Богданця на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики.

Раніше постасовка за участю депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрія Богданця сталася під час засідання комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики. Згідно з розміщеним відео, запрошені на засідання особи влаштували бійку біля входу в зал, де проходило засідання комітету. На відео видно, як вони намагалися побити Богданця.