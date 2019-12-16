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16 грудня 2019, понеділок, 10:44 13
Кабмін 2019-12-16T11:45:02+02:00
Українські Новини
Дубілет заявив, що відмовився від держохорони і найняв двох приватних охоронців

Дубілет заявив, що відмовився від держохорони і найняв двох приватних охоронців

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Дмитро Дубілет, Держохорона

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про те, що відмовився від послуг державної охорони і натомість найняв двох приватних бодігардів.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу ICTV.

"Коли я звернувся за державною охороною, виявилося, що там не просто тобі дають одного або двох чоловік, там якийсь взвод на мене хотіли виділити. Мені стало якось ніяково від того, що держава буде витрачати на мене такі ресурси. Тому я вирішив за свій рахунок найняти двох людей. Зараз зі мною ходять два приватних охоронців", - сказав він.

Дмитро Дубілет так само відзначив, що дуже сподівається на тимчасовий характер таких заходів.

 

Нагадаємо, ніяких надбавок і премій: зарплата Дубілета в листопаді зменшилася більш ніж у три рази.

Раніше, 29 серпня, Верховна Рада призначила міністром Кабміну екс-заступника голови правління націоналізованого Приватбанку Дмитра Дубілета.

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