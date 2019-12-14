На Донбасі снайпери обстріляли позиції ЗСУ: один воїн загинув, ще одного поранено 19:49

США мають намір виділити $1 млрд на енергоінфраструктуру, в тому числі Україні 19:25

Вакарчук з соратниками витратив на себе більше 100 тис. гривень з партійної каси "Голосу" 18:55

Платформа Бойко звинуватила команду Президента у зриві мирного процесу 18:25