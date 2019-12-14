Під Рівним легковик протаранив мікроавтобус: є загиблий і постраждалі

У Рівненській області сталася смертельна ДТП: зіткнулися легковик і мікроавтобус.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Згідно з інформацією відомства, поблизу села 40-річний житель, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в мікроавтобус Mercedes-Benz Vito " під керуванням 53-річного жителя Рівного.

"Внаслідок ДТП пасажир мікроавтобуса, 67-річний житель, який від отриманих травм загинув на місці події. У водія цього ж авто діагностували політравму, забій грудної клітини, перелом ребер. Ще одна пасажирка мікроавтобуса, 62-річна жителька міста Рівне, отримала політравму, забій грудної клітини, відкритий перелом стегна. Керівник легковика в результаті ДТП отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітини, перелом ребер", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізовано в Сарненську районну лікарню.

Поліція розпочала досудове розслідування.

Смертельне ДТП під Рівним.