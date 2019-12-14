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  • Під Рівним легковик протаранив мікроавтобус: є загиблий і постраждалі
14 грудня 2019, субота, 14:44 20
Події 2019-12-14T16:30:01+02:00
Українські Новини
Під Рівним легковик протаранив мікроавтобус: є загиблий і постраждалі

Під Рівним легковик протаранив мікроавтобус: є загиблий і постраждалі

Надежда Комендантова
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ДТП під Рівним.
ДТП під Рівним.

У Рівненській області сталася смертельна ДТП: зіткнулися легковик і мікроавтобус.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Згідно з інформацією відомства, поблизу села 40-річний житель, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в мікроавтобус Mercedes-Benz Vito " під керуванням 53-річного жителя Рівного.

"Внаслідок ДТП пасажир мікроавтобуса, 67-річний житель, який від отриманих травм загинув на місці події. У водія цього ж авто діагностували політравму, забій грудної клітини, перелом ребер. Ще одна пасажирка мікроавтобуса, 62-річна жителька міста Рівне, отримала політравму, забій грудної клітини, відкритий перелом стегна. Керівник легковика в результаті ДТП отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітини, перелом ребер", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізовано в Сарненську районну лікарню.

Поліція розпочала досудове розслідування.

Смертельне ДТП під Рівне.Смертельне ДТП під Рівним.

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