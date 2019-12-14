Якщо кікбоксинг, то тільки WAKO, - Рой Бейкер

Президент Всесвітньої Асоціації Кикбоксерских Організація (WAKО) Рой Бейкер пояснив, чому в українському спорті варто займатися кікбоксингом в організаціях-членах WAKO.

На прес-конференції в прес-центрі "Українських новин", присвяченій приїзду візиту президента Всесвітньої асоціації кикбоксерских організацій (ВАКО), глава основного міжнародного кикбоксерского органу Рой Бейкер закликав українських любителів єдиноборств не займатися кікбоксингом в невизнаних організаціях.

"Що б ми хотіли робити в Україні, про що я розповів заступнику міністра культури і спорту України вранці, так це привести всіх до WAKO, хто займається в не-WAKO. Це єдина федерація кікбоксингу у світі. Займайтеся в WAKO кікбоксингом під правильним контролем з правильним керівництвом", - сказав Бейкер.

Варто зауважити, що WAKO - це кікбоксерская асоціація, яка провела понад 1,5 млн матчів в 2019 році, представлена на 5 континентах, має 137 афілійованих організацій і 4 млн учасників. Асоціація визнана Всесвітнім антидопінговим агентством і Міжнародним олімпійським комітетом.

"Це Україна. Ви унікальні в цьому світі. Ви визнаєте WAKO, але ви також визнаєте невизнані організації. Це дуже заплутано для ЗМІ, тому що ви підтримуєте організації, які не ставлять спортсмена насамперед, які не заслуговують довіри, в яких немає антидопінгу і демократії. Найважливіше, ви не підтримуєте спортсменів", - виділив проблему в Україні керівник головної кікбоксерської організації світу.

Таким чином, вважає пан Бейкер, що Україна дискредитує себе на спортивній арені. При цьому він відзначив здобутки України у самій організації, зокрема той факт, що українські кікбоксери займають 11 місце всередині WAKO, випереджаючи США, Австрію, Іспанію.

"Спорт - це важливіше, ніж просто змагання. Це про соціальні обов'язки та інтеграція. У кікбоксингу я фокусуюся на осіб з інвалідністю, включаючи уразливі групи, мігрантів, а також інтегрувати жінок і дівчат в суспільство. Ми говоримо не тільки про поліпшення змагань, але і суспільства", - поділився Рой Бейкер.

В продовження попереднього меседжу голова організації виділив такі досягнення WAKO, як відкриття тренувального табору в притулок Заатарі на кордоні Сирії та Йорданії і 33% жінок від усіх спортсменів асоціації.