Зеленський пропонує спростити отримання громадянства російських і військових

Після того, як раніше в серпні Президент Володимир Зеленський спростив отримання українського громадянства для громадян Росії, в грудні він подав на розгляд Верховної Ради проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо питань громадянства", спрямований на вдосконалення правового забезпечення регулювання питань українського громадянства.

Про це повідомляє прес-служба на сайті Офісу Президента.

Законопроект актуалізує окремі положення законодавства щодо набуття та припинення громадянства України та врегулює питання, що визначають підстави, за наявності яких не допускається набуття особою громадянства України.

Проект закону передбачає звільнення певних категорій осіб від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при придбанні громадянства України, а саме:

за умови складання ними присяги громадянина України;

якщо иностанній громадянин проходить або проходив військову службу за контрактом у ЗСУ, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства;

є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і понесли у своїй країні переслідувань, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Крім того, проект закону пропонує:

розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням;

скоротити перелік незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства;

переглянути підстави для втрати громадянства України;

уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства тощо.

Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня Верховна Рада України продовжила дію закону про особливий статус Донбасу.

Також Зеленський надав громадянство 5 росіянам і 2 білорусам, і 14 іншим іноземцям за захист територіальної цілісності України.