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13 грудня 2019, пʼятниця, 07:31 17
Суспільство 2019-12-13T07:37:38+02:00
Українські Новини
Бізнесмен обіцяє судиться в міжнародному суді з мовним омбудсменом, якщо вона оштрафує дитячі гуртки за російс

Бізнесмен обіцяє судиться в міжнародному суді з мовним омбудсменом, якщо вона оштрафує дитячі гуртки за російську мову

Тимофей Борзенко
Олександр Меламуд, Тетяна Монахова, Максим Бужанський, Штраф, Дитячій гурток, російська мова

Відомих підприємець і меценат Олександр Меламуд досить різко висловився з приводу ініціативи мовного омбудсмена Тетяни Монахової, яка заявила, що за недотримання положень закону про тотальну українізацію штрафи будуть діяти навіть для дитячих гуртків.

"Після того, як наша мовная гіднючка, в сенсі омбудсмен, заявила, що буде накладати штрафи за російськомовні гуртки для дітей, у мене з'явилася здорова думка. Буду боротися з цими виродками методом індивідуального опору. Не насильницького.", - зазначив Меламуд в замітці, опублікованій на його персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Далі підприємець розповів, як він збирається протистояти таким новаціям від державного чиновника Монахової, яку вже прозвали в народі - "шпрехенфюрер".

"Потім подумав, ну що я можу зробити? Бабусь через дорогу не переводити? У сенсі, закрити всі мої благодійні програми? Їм буде гірше?

Я відкрию дитячу студію з російською мовою. Нехай прийдуть і оштрафують, а я не заплачу. Нехай отримають через суд. Я пройду всі інстанції, а потім подам позов до міжнародного суду.

Країну вони хочуть єдину. Ідіоти.(", - резюмував Олександр Меламуд.

Як інформували Українські Новини, депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") назвав наміри Урядового уповноваженого із захисту державної мови Тетяни Монахової штрафувати за недотримання положень закону про тотальну українізацію навіть дитячі гуртки "пекельним ганебним маренням".

Більше новин про: Олександр Меламуд Тетяна Монахова Максим Бужанський Штраф Дитячій гурток російська мова

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