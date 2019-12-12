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12 грудня 2019, четвер, 09:09 18
Силові структури 2019-12-12T09:33:46+02:00
Українські Новини
На Донеччині зафіксували сучасні російські військові комплекси

На Донеччині зафіксували сучасні російські військові комплекси

Ярина Вацяк
війна на Донбасі, Новини ДНР, докази, російська техніка
РЕБ на Донбасі. Фото: InformNapalm
РЕБ на Донбасі. Фото: InformNapalm

Після того, як українська сторона СЦКК зафіксувала присутність бойовиків в Станиці Луганській, де відбувся відведення озброєння, на Донбасі сфотографували замасковані російські російські військові комплекси РЕБ.

Редакція міжнародного волонтерського спільноти InformNapalm оприлюднила фото російських військових комплексів на території Донбасу.

В кінці листопада — початку грудня спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ на Донеччині зафіксували і відобразили в своїх звітах російські станції РЕБ Р-330Ж "Житель", модифікацію Р-934 і РБ-636 "Світло-КУ". Відповідні текстові повідомлення були опубліковані в публічній частині звіту СММ ОБСЄ за 28 листопада і 7 грудня.

Організація оприлюднила унікальні фотоматеріали, що підтверджують ці дані:

Аналітики міжнародного волонтерського спільноти InformNapalm також порівняли ці фото з зазначеними зразками російської техніки і підтверджують, що з високим ступенем вірогідності саме станції РЕБ Р-330Ж "Житель", Р-934 і РБ-636 "Світло-КУ" вчергове були помічені на Донбасі. Хоча російські військові і намагалися їх заховати під маскувальними сітками, але характерні елементи станцій все одно видали їх перебування.

Для візуального порівняння скомпонировали наведені слайди з іншими відомими фотографіями зазначених комплексів:

Як повідомляли Українські Новини, президент України Володимир Зеленський заявив, що з питання присутності на Донбасі російських військових він запропонував Володимиру Путіну не витрачати час на порожні докази і йти далі в переговорному процесі.

Крім того, Зеленський заявив, що домовитися з Путіним буде складно - але він відчував поступки.

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