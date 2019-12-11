16.12.19 11:00 Прес-конференція: "Реванш БПП Дніпропетровської ОДА"

16 грудня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Реванш БПП Дніпропетровської ОДА".

Відповідно до Указу Президента України "Про люстрацію всіх чиновників минулого політичного режиму з 2014-го року" після зміни політичної еліти в Україні на останніх виборах Президента та до Верховної Ради України у Дніпропетровській області при владі залишилися посадові особи режиму Порошенко, які займають керівні посади і до сьогодні.

Учасники події розкажуть про тих, кого люстрація не торкнулася, а також про факти корупційних схем посадовців ОДА Дніпропетровщини.

Спікери:

Ігор Руденко, начальник штабу ГО "Євромайдан - Дніпро";

начальник штабу ГО "Євромайдан - Дніпро"; Ганна Єсиповська, заступник голови ГО "Правий сектор Дніпро та Дніпропетровська обл.";

заступник голови ГО "Правий сектор Дніпро та Дніпропетровська обл."; Микола Кожушко, правозахисник, керівник організації "Допоможемо дітям".

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