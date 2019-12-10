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10 грудня 2019, вівторок, 16:59 16
Економіка 2019-12-10T19:00:04+02:00
Українські Новини
"Укренерго" максимально обмежує імпорт електроенергії через низький попит

"Укренерго" максимально обмежує імпорт електроенергії через низький попит

Таня Войтюк
Електроенергія, Імпорт електроенергії, НКРЕКУ, Укренерго
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

Національна енергетична компанія "Укренерго", якою раніше НКРЕКУ збиралася підвищити тариф на передачу електроенергії, максимально обмежує імпорт електричної енергії з-за низького попиту.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язків директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук під час засідання Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 10 грудня передають Українські Новини.

"В об'єднаній енергосистемі України ситуація зниженого попиту триває, через погоду та низький рівень промислового виробництва, тому ми практично повністю обмежуємо можливості для імпортерів, вносячи корективи в графіки, в нічні години вони по нулях йдуть, в окремі години дня йде невеликий обсяг імпорту", - сказав він.

Також Ковальчук зазначив, що кінця грудня важко спрогнозувати, чи будуть надходити значні обсяги імпорту, які спостерігалися в першій половині жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, в "Укренерго" визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт.

Раніше тариф "Укренерго" на електроенергію хотіли знизити в 2 рази.

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