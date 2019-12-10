В обмінниках Києва курс купівлі рубля знизився

У вівторок, 10 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 9 грудня, знизився на 3 копійки до 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні підвищився на 1 копійку і становив 3,83 гривень за 10 рублів.

Курс рубля 10 грудня в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,36 3,84 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 6 грудня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків виріс на 4 копійки до 3,39 грн за 10 рублів, порівняно з курсом рубля в четвер, 5 грудня.

У вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з курсом валют 9 грудня на 0,73 коп. до 23,8531 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,32 коп. до 23,5472 UAH/USD.

Раніше фінансист назвав зміцнення курсу національної валюти тимчасовим явищем і пояснив, що спровокувало падіння долара.