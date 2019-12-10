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10 грудня 2019, вівторок, 00:54 7
Зовнішня політика 2019-12-10T01:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський підтвердив, що обмін полонених "всіх на всіх" відбудеться до кінця року

Зеленський підтвердив, що обмін полонених "всіх на всіх" відбудеться до кінця року

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Обмін полоненими, Нормандська четвірка, нормандский формат
Зеленський на підсумковій прес-конференції. Скріншот трансляції
Зеленський на підсумковій прес-конференції. Скріншот трансляції

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що до кінця року відбудеться обмін полонених. Про це він заявив під час вступного слова на спільній прес-конференції лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яка пройшла вчора, 9 грудня, у Парижі.

Так, за словами Зеленського, є багато питань по яких не вдалося прийти до згоди.

"Сам факт того, що нам вдалося розблокувати цей діалог, це дуже позитивно", - зауважив Зеленський.

Також Зеленський, коментуючи зустріч зазначив, що "було довго", але змістовно.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренка і міністрів енергетики.

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