Головний раввін Києва закликав до молитви за мир і процвітання в Україні

Головний раввін Києва Йонатан Біньямін Маркович закликав молитися за мир і процвітання в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Марковича.

Так, Маркович розповів, що молиться Всевишньому у такі важливі для України дні.

"В ці важливі для України дні я молюся Всевишньому і прошу благословення для мудрого і сильного українського народу і керівників української держави, яких цей народ обрав. Я молюся і прошу, щоб Той, Хто благословив отців наших, Авраама, Іцхака і Яакова, що вказує в море шлях і стежину в водах могутніх, благословив, і возвеличив, і підняв правителів і народ України", - йдеться в повідомленні.

Також Маркович закликав молитися за економічну удачу Україні і процвітання.

"Я молюся і прошу Царя царів над царями, щоб Він послав світло Своє всіх керівників держави і їх радників, встановив мир між усіма народами і народностями, що населяють Україну. Я молюся і прошу Царя царів над царями, щоб Він послав благословення і економічну удачу всьому українській державі, щоб воно досягло успіхів і процвітало. Я молюся і прошу Царя царів над царями, щоб Він захистив Україну від усіх ненависників її – внутрішніх і зовнішніх", - додав Маркович.