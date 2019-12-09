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  • Головний раввін Києва закликав до молитви за мир і процвітання в Україні
09 грудня 2019, понеділок, 21:34 232
Політика 2019-12-09T21:39:46+02:00
Українські Новини
Головний раввін Києва закликав до молитви за мир і процвітання в Україні

Головний раввін Києва закликав до молитви за мир і процвітання в Україні

Анна Рудык

Головний раввін Києва Йонатан Біньямін Маркович закликав молитися за мир і процвітання в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Марковича.

Так, Маркович розповів, що молиться Всевишньому у такі важливі для України дні.

"В ці важливі для України дні я молюся Всевишньому і прошу благословення для мудрого і сильного українського народу і керівників української держави, яких цей народ обрав. Я молюся і прошу, щоб Той, Хто благословив отців наших, Авраама, Іцхака і Яакова, що вказує в море шлях і стежину в водах могутніх, благословив, і возвеличив, і підняв правителів і народ України", - йдеться в повідомленні.

Також Маркович закликав молитися за економічну удачу Україні і процвітання.

"Я молюся і прошу Царя царів над царями, щоб Він послав світло Своє всіх керівників держави і їх радників, встановив мир між усіма народами і народностями, що населяють Україну. Я молюся і прошу Царя царів над царями, щоб Він послав благословення і економічну удачу всьому українській державі, щоб воно досягло успіхів і процвітало. Я молюся і прошу Царя царів над царями, щоб Він захистив Україну від усіх ненависників її – внутрішніх і зовнішніх", - додав Маркович.
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