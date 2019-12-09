Путіна на "нормандської зустрічі" посадять навпроти Зеленського, - журналіст

У ході нормандської зустрічі президента Росії Володимира Путіна посадять навпроти президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє журналіст Дмитро Смирнов в Twitter.

Також журналіст пише, що зліва від Путіна буде Меркель, а праворуч - Макрон.

"Місце Путіна навпаки Зеленського, зліва від нього Меркель, праворуч - Макрон", - написав він.

«Его превосходительство господин Путин»: Место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа - Макрон pic.twitter.com/TxAlPZLmEI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Також Смирнов показав, як виглядає зал переговорів.

Зал Мюрата, где пройдет встреча в нормандском формате, выглядит аскетично. Пока тут разливают воду pic.twitter.com/lbHomDxNPs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приїхав в Єлисейський палац на "Рено".

Крім того, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників. Тим часом в Парижі утворилися рекордні затори через страйк.