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09 грудня 2019, понеділок, 18:28 30
Зовнішня політика 2019-12-09T18:29:05+02:00
Українські Новини
Путіна на "нормандської зустрічі" посадять навпроти Зеленського, - журналіст

Путіна на "нормандської зустрічі" посадять навпроти Зеленського, - журналіст

Валерия Назаренко
Париж, Путін, Володимир Зеленський, Нормандська зустріч
Зеленський і Путін Колаж: Українська правда
Зеленський і Путін Колаж: Українська правда

У ході нормандської зустрічі президента Росії Володимира Путіна посадять навпроти президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє журналіст Дмитро Смирнов в Twitter.

Також журналіст пише, що зліва від Путіна буде Меркель, а праворуч - Макрон.

"Місце Путіна навпаки Зеленського, зліва від нього Меркель, праворуч - Макрон", - написав він.

Також Смирнов показав, як виглядає зал переговорів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приїхав в Єлисейський палац на "Рено".

Крім того, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників. Тим часом в Парижі утворилися рекордні затори через страйк.

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