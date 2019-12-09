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  • ДАБІ розпочала цільову позапланову перевірку свого територіального органу у Львові, – очільник Держархбудінспекції  Строкач
09 грудня 2019, понеділок, 17:28 221
Політика 2019-12-09T18:15:02+02:00
Українські Новини
ДАБІ розпочала цільову позапланову перевірку свого територіального органу у Львові, – очільник Держархбудінспе

ДАБІ розпочала цільову позапланову перевірку свого територіального органу у Львові, – очільник Держархбудінспекції  Строкач

Ярина Вацяк

У зв’язку з чисельними  скаргами та повідомленнями про прояви корупції з боку Департаменту Держархбудінспекції у Львівській області в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександр Строкач сьогодні прибув до Львова, щоб особисто розібратись у ситуації.

Під час зустрічі з головою Львівської облдержадміністрації Маркіяном Мальським окреслили шляхи співпраці щодо розвитку містобудівної діяльності на території регіону та звернули увагу на необхідності підвищення рівня якості надання адміністративних послуг у будівництві.

"Зі Львівської області сьогодні до Держархбудінспекції надходить багато нарікань як з боку громадян, так і забудовників. Громадськість скаржиться на незаконні забудови, що порушують всі встановлені норми містобудівного законодавства, та ігнорування таких фактів територіальним органом ДАБІ. З іншого боку, забудовники, інвестори вказують на корумпованість Департаменту ДАБІ у Львівській області. Ми розуміємо, що така ситуація негативно позначається на розвитку регіону. Тож, Держархбудінспекція розпочала цільову позапланову перевірку діяльності територіального органу ДАБІ", – повідомив Олександр Строкач.

Водночас, він закликав представників бізнесу до партнерства у боротьбі з проявами корупції. Нагадав: якщо є обгрунтовані підстави, варто негайно інформувати правоохоронні органи та центральний офіс .

Під час наради з працівниками територіального органу Олександр Строкач наказав негайно припинити тиск з боку посадових осіб Держархбудінспекції на суб’єктів містобудування: "Такі дії є не лише порушенням закону – вони   гальмують розвиток соціально та економічно важливих сфер. І кожен має розуміти, що нестиме відповідальність!" – наголосив очільник ДАБІ.

Наразі центральним апаратом Держархбудінспекції розпочато цільову позапланову перевірку діяльності Департаменту ДАБІ у Львівській області, за результатами якої будуть вжиті заходи реагування.

"Посадові особи мають чітко усвідомлювати, що будь-яка протиправна дія матиме відповідну реакцію та наслідки. Такий підхід стане стримуючим фактом для багатьох та дозволить навести лад у містобудуванні", – відзначив Олександр Строкач.
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