У Києві біля Офісу президента розгорнули плакати з погрозами Зеленському

У Києві напередодні "Нормандського саммитта" проходить анти-Зе Майдан біля Офісу президента України Володимира Зеленського. Активісти розгорнули плакати з погрозами на адресу глави держави. Про це повідомляє "Страна".

"Капітуляція - це смерть. Твоя, Вова", "Не хрипи, бо Zeхекаешься", "Мир на умовах ворога = капитулиция", "Повертай не унітази - повертай Крим", "Як там Крим?", - свідчать написи на плакатах супротивників зустрічі Зеленського і Путіна.

Як повідомляли Українські Новини, близько 15 тисяч людей провели віче "Червоні лінії" для Зеленського" на Майдані Незалежності в Києві, яке проходило одночасно з львівським мітингом проти капітуляції напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини).

Тим часом у Києві на Банковій встановили намети і принесли бочки.

Також близько 15 тисяч людей провели віче "Червоні лінії" для Зеленського" на Майдані Незалежності в Києві, яке проходило одночасно з львівським мітингом проти капітуляції напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини).

Тим часом у Києві на Банковій встановили намети і принесли бочки.