Бойко хоче, щоб Рада швидко поміняла мовний закон з урахуванням критики "Венеціанської комісії"

Парламент повинен дослухатися до Венеціанської комісії і оперативно внести зміни в мовне законодавство.

Про це заявив співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи висновки Венеціанської комісії, в яких Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" було піддано серйозній критиці.

"Оцінки Венеціанської комісії розставили всі крапки над "і". Закон про мову порушує права людини. В першу чергу мільйонів російськомовних громадян України. Не можна приймати закон про мови без врахування думки представників усіх національних громад. Не можна забороняти людям говорити на роботі тією мовою, якою їм зручно. Необхідно захищати і гарантувати права людини і громадянина, незалежно від мови, якою він говорить. Тепер це сказано української влади прямо в очі, і позицію міжнародної спільноти не можна ігнорувати", – підкреслив Юрій Бойко.

За його словами, Рішення Комісії – привід для влади одуматися і повернутися до засад, на яких будується українська державність. Це національний мир, рівноправність національних культур і повага до гідності громадян.

"Пора припиняти цю націоналістичну політику. Ніякого розвитку вона не дає. Вона ображає українську мову і культуру, які завжди були символом свободи, а не утисків. Це не просто побажання, але вимога часу. На цій базі ми зможемо об'єднати Україну", – зазначив Співголова фракції опозиціонерів.

Він підкреслив, що чим швидше будуть внесені ці зміни – тим краще. "Монобільшість має відволіктися від свого "ксерокса" і проявити відповідальність та державне мислення. Необхідно скасувати цей закон і прийняти новий. Всі мови, всі національні громади повинні відчути захист і допомогу з боку держави", – сказав парламентарій.

Юрій Бойко нагадав, що фракція Опозиційної платформи - За життя ще в перші дні роботи парламенту внесла до Верховної Ради законопроекти "Про порядок застосування мов в Україні" (реєстр. №1103-1) і "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" (реєстр. №1125).

"У наших пропозиціях закладено більшість рекомендацій Венеціанської комісії. І з приводу застосування мовних квот у ЗМІ, і з приводу використання мов у повсякденному житті, на роботі, в процесі навчання. Ми готові до співпраці з колегами по парламенту для їх доопрацювання та якнайшвидшого прийняття. Відкладати ці рішення не можна. Це тільки завдасть шкоди міжнаціональним відносинам в країні та поставить під ще більший удар репутацію української держави", – резюмував співголова партії.