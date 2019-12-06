У мережі показали відео, зняте в коледжі в момент пожежі

У мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу.

Відео оприлюднено в Telegram-каналі "Подслушано Одеса".

"Нам прислали відео ймовірного початку пожежі в коледжі. Хто саме автор - невідомо, але пишуть, що з ним все в порядку", - йдеться у підписі.

На відео видно, як у кабінет валить дим з коридору, а в класі ще є люди.

В повідомленні закликали людей не звинувачувати дітей за сміх за кадром, оскільки ніхто не знає обставин і атмосфери, яка була у приміщенні в той момент. Крім того, це міг бути нервовий сміх.

Як повідомляли Українські Новини, Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.

Поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі, а Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі.

В ДСНС заявили, що під завалами згорілого в Одесі будинку вижили вже не знайдуть.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

Станом на вечір 6 грудня, кількість загиблих в одеському пожежі зросла до 4.