Підозрюваного в хабарництва заступник голови Держводагентства Гвозденко поновили на посаді

Вищий антикорупційний суд відновив на посаді заступника голови Державного агентства водних ресурсів Павла Гвозденко, який підозрюється в отриманні 8 тис. доларів хабара.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що Гвозденко був відсторонений від посади у березні після отримання повідомлення про підозру в отриманні 8 тис. доларів хабара.

Суд вирішив, що на даний момент, через 9 місяців з початку розслідування, відсутні ризики щодо Гвозденко, перераховані прокурором: знищення або підробка речей і документом, що мають істотне значення для досудового розслідування; вплив незаконними засобами на свідків та інших учасників кримінального провадження; протиправне перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з цим, суд продовжив рядків досудового розслідування до 6 березня 2020 року, тобто до 12 місяців з початку розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, 6 березня заступник голови Держагентства водних ресурсів спіймали на хабарі $8 тис.

Далі заступника голови Держводагентства, спійманого на хабарі, заарештували на 2 місяці.

Та його Porsche теж заарештували.