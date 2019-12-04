Викладач Одеського коледжу загинула у пожежі: список постраждалих

1 людина загинула і 12 були госпіталізовані з-за пожежі в Одеському коледжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (р. Одеса) на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа", - сказано в ньому.

Станом на 12:49 площа пожежі орієнтовно становить 2 000 кв. м, існує загроза розповсюдження вогню.

Наголошується, що понад 40 людей евакуйовано, роботи з евакуації завершені.

В лікувальні установи були госпіталізовані 13 осіб, з них 5 пожежних.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, 1 з госпіталізованих помер.

В міській лікарні №1 померла викладач коледжу Анна Бардюк 1976 року народження.

Труханів доручив надати допомогу всім постраждалим.

На даний момент до гасіння залучено 70 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки.

Ліквідація пожежі триває.

На даний момент причини пожежі не встановлені.

Як повідомляє Думська, станом на 13:26 постраждалих вже 19 (з загиблої жінкою), у тому числі семеро неповнолітніх. Врятованих студентів і викладачів розмістили в будівлі "Промінвестбанку", яке з іншого боку Пушкінській. Площа пожежі вже перевищила 3000 квадратних метрів. У рятувальників закінчується паливо в машинах, і його підвозять в каністрах.

Також видання опублікувало список постраждалих неповнолітніх, які перебувають в обласній дитячій лікарні на Воробйова:

1. Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.

2. Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.

3. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.

4. Куртеева Марія Ігорівна, 2003 р.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі горить коледж економіки: студенти стрибають з вікон, є загроза обвалення будівлі. В Одесі перестали працювати три тролейбусних маршрути через масштабної пожежі в коледжі.

Також в Одесі в готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, загинули щонайменше 8 осіб.

Раніше в Одесі в психлікарні Воробйова сталася пожежа: загинули 6 людей.