Зеленський присвоїв звання Героя України двом бійцям ООС посмертно

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаеву і Дмитру Каплунову, загиблим під час виконання бойового завдання на Донбасу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини. Згідно до нього, Президент підписав відповідний указ. "Бійці удостоєні високої нагороди за героїзм і мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", - сказано в повідомленні. Раніше Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв. 1 грудня на лінії зіткнення на Донбасі диверсійно-розвідувальна група ворога зробила спробу прориву в тил позицій Об'єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаев. Під час вибуху міни бійці отримали смертельні поранення і загинули на місці. Як повідомляли Українські Новини, втрати бойовиків на Донбасі за місяць склали 100 осіб. Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".