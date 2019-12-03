Зеленський присвоїв звання Героя України двом бійцям ООС посмертно

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаеву і Дмитру Каплунову, загиблим під час виконання бойового завдання на Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно до нього, Президент підписав відповідний указ.

"Бійці удостоєні високої нагороди за героїзм і мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", - сказано в повідомленні.

Раніше Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв.

1 грудня на лінії зіткнення на Донбасі диверсійно-розвідувальна група ворога зробила спробу прориву в тил позицій Об'єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаев. Під час вибуху міни бійці отримали смертельні поранення і загинули на місці.

Як повідомляли Українські Новини, втрати бойовиків на Донбасі за місяць склали 100 осіб.

Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".