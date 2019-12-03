Акції українських компаній після 2-тижневого падіння на Варшавській фондовій біржі перейшли до зростання

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 22 по 29 листопада після двотижневого падіння підвищився на 0,56%, або на 2 пункти до 357,88 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 355,88 пунктів, в кінці - 357,88 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії "Кернел" (+1,46%), найбільше падіння - акції компанії Coal Energy (-25,8%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 22 листопада Ціна останньої угоди, злоті, 29листопада Зміна вартості, % "Кернел" 40,90 41,50 +1,46 "Астарта" 15,80 15,90 +0,63 Coal Energy 0,31 0,23 -25,8 "Мілкіленд" --- 0,28 --- "Агротон" 3,76 3,73 -0,79 KSG Agro --- 1,29 --- Sadovaya --- --- --- "Овостар" 82,00 82,00 0,00 IMC 13,80 13,70 -0,72 KDM Shipping --- --- ---

Як повідомляли Українські Новини, Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 15 по 22 листопада знизився на 0,25% або на 0,9 пунктів до 355,88 пунктів, таким чином, індекс знижується другий тиждень поспіль.

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 8 по 15 листопада знизився на 4,6% або на 17,19 пунктів до 356,78 пункту, таким чином індекс почав знижуватися після чотиритижневого зростання.

25-29 листопада вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилася на 1,2% до 1,434 фунта стерлінгів за акцію, таким чином акції почали знижуватися після двотижневого підвищення.