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  • Податкова виконала обіцянку Президенту щодо 100% виконання плану з "алкогольного" акцизу, - Верланов
03 грудня 2019, вівторок, 14:49 382
Податки 2019-12-03T15:30:02+02:00
Українські Новини
Податкова виконала обіцянку Президенту щодо 100% виконання плану з "алкогольного" акцизу, - Верланов

Податкова виконала обіцянку Президенту щодо 100% виконання плану з "алкогольного" акцизу, - Верланов

Податкова виконала план акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції на 100%, як було обіцяно Президенту України головою ДПС Сергієм Верлановим раніше. Про це повідомляє сайт Державної податкової служби.

Як йдеться в повідомлені, у серпні-листопаді до Державного бюджету України перераховано 2 342,1 млн грн акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції (ЛГП), що на 48,6 млн грн, або на 2,1%  більше, ніж в аналогічному періоді торік.

Також повідомляється, що у листопаді індикативні показники надходжень від акцизного податку з ЛГП виконані на 102,2%. Взагалі до бюджету сплачено 813,4 млн грн, або на 277,1 млн грн (+51,7%) більше, ніж у листопаді минулого року. 

В ДПС повідомили, що такого результату вони досягли завдяки підвищенню ефективності адміністрування та посиленню боротьби з тіньовим обігом алкоголю. Зокрема, впровадження системи електронного адміністрування спирту, а також щодобовий моніторинг показників витратомірів-лічильників обсягів виробленого спирту надали податковій службі можливість контролювати його рух від місця виробництва  до споживачів (зокрема, лікеро-горілчаної галузі).

"Нова податкова служба вже почала працювати таким чином, щоб тіньовий ринок тютюну і алкоголю не почував себе вільно. На початку місяця я особисто пообіцяв Президенту, що план по "алкогольному" акцизу буде виконано і дотримав слово.  Детінізація обігу алкоголю триває. Наступний крок – запровадження електронної акцизної марки, який дозволить підняти контроль за обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво покращити показники сплати податків", - зазначив Сергій Верланов.

Нагадаємо, що 1 листопада у Тернополі  відбулася робоча нарада з питань розвитку спиртової галузі за участю Президента України Володимира Зеленського та Голови ДПС Сергія Верланова. Очільник ДПС поінформував присутніх про заходи Державної податкової служби щодо детінізації алкогольного ринку, а також запевнив, що результатом цієї роботи має стати забезпечення повноти надходжень акцизного податку до державного бюджету.

 
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