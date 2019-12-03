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03 грудня 2019, вівторок, 12:46 360
Транспорт 2019-12-03T13:00:01+02:00
Українські Новини
За останніх кілька років Київ закупив 121 тролейбус, 63 трамваї та 100 автобусів

За останніх кілька років Київ закупив 121 тролейбус, 63 трамваї та 100 автобусів

Віталій Кличко, КМДА, Транспорт

За останніх кілька років Київ закупив 284 одиниці громадського транспорту. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко журналістам, звітуючи про результати роботи міської влади за 2019-ий рік, інформує портал kiev.klichko.org.

"Загалом, за останніх кілька років Київ закупив: 121 новий тролейбус, 63 сучасних трамваї та 100 автобусів. Оновили 135 вагонів метро. Також цього року відремонтували 5 станцій швидкісного трамваю на Борщагівській лінії", - зазначив Кличко.

У 2019-му, зауважив мер, здійснили і капітальний ремонт станції метро "Святошин". Облаштували там також ліфти та підйомники для маломобільних категорій населення. Столиця й надалі оновлюватиме найстаріші станції київського метро.

"Триває будівництво метро на Виноградар. У кінці 2021-го року плануємо відкрити дві нових станції -"Мостицька" і "Проспект Правди", - підкреслив Кличко. 

Наступного року за кредитні кошти ЄБРР місто планує закупити ще 40 трамваїв.

"У листопаді Київрада затвердила Міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури столиці на 2019-2023 роки. Загальний бюджет, розрахований на п’ять років, - понад 83 млрд грн. Зокрема, будемо встановлювати квоти на паркомісця у центрі та поліпшувати комфорт громадського транспорту. Це мотивуватиме киян надавати перевагу громадському транспорту. Також програма передбачає закупівлю понад 400 одиниць трамваїв, тролейбусів та електробусів до 2023 року", - сказав мер Києва.

Також він зазначив, що цього року ще 70 вулиць столиці отримали сучасне енергоефективне LED-освітлення.

"Нове освітлення вже працює на оновлених вулицях, проспектах, в парках і скверах, на столичних мостах. - Це майже 350 об’єктів. На витратах на електроенергію у 2018 році місто зекономило майже 11 млн грн. За 11 місяців  цього року - вже понад 13 млн грн", - наголосив Віталій Кличко.

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