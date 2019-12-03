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03 грудня 2019, вівторок, 10:57 11
Президент 2019-12-03T11:13:43+02:00
Українські Новини
У НАБУ відмовилися від подарунка Зеленського

У НАБУ відмовилися від подарунка Зеленського

затримання, Митниця, Вадим Альперін, Подарунок, Володимир Зеленський, НАБУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) відмовилися від його подарунка після затримання бізнесмена Вадима Альперіна.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні, яке він традиційно записав у спортзалі.

"Було велике затримання на митниці. Було дуже багато обшуків, спочатку 30, потім 20, а потім були затримання. Затримали, нарешті, одного із контрабандистів, пана Альперіна. І я звернувся до Україні, хто віддасть пана Альперіна, той отримає подарунок. Це правда. Правда, його схопили, скажімо так, НАБУшники. Молодці хлопці, я вас вітаю. Я їм запропонував подарунок, вони сказали, що ні, це буде відчуття, що ми, президент і Офіс, впливає на НАБУшникив. Так що мій подарунок не взяли, але я їм вдячний. Це вони зробили подарунок всій країні і заарештували цієї людини", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 26 листопада Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна.

Після чого адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці. А НАБУ повідомило про підозру бізнесменові Вадиму Альперіну.

3 грудня Альперін, якого раніше Вищий антикорупційний суд взяв під варту і призначив заставу 70 млн гривень, вийшов зі слідчого ізолятора.

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